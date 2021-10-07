شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك تصل مصر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "سيصل مصر قريبا 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك مقدمة من الشعب الصينى إلى الشعب المصرى".

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في تصريح لليوم السابع: "اللقاحات باتت متوفرة لكل المصريين، واللقاح الصينى مضمون الفاعلية"، مشيرا إلى أن مصر تربطها بالصين علاقات طيبة للغاية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد: "سيتم ضخ اللقاحات في المراكز المخصصة لها على مستوى الجمهورية"، مضيفا أن مراكز اللقاحات تقدم خدمات الكشف والتوعية قبل إعطاء اللقاح.

وأكد مجاهد أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجانب الصيني في مجال إنتاج اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، مثمنا الخطوات التاريخية التي تشهدها البلدين في التعاون بالقطاع الصحي، وذلك بفضل العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية فى البلدين.