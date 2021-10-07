شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى عين شمس التخصصى تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئة لأول مرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مستشفي عين شمس التخصصي عن بدء أعمال عياده تحضير زراعة الرئة لأول مرة بمصر وهي المرحلة التي تسبق زراعه الرئه ،بتعاون مصرى ياباني سعودي .

وسيتم استقبال الحالات بالعيادة بوجود أطباء لجنة زراعه الرئه يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بالعيادات الخارجية لمناظرة الحالات ولاحقا سيتم الاعلان بصورة دوريه عن أيام العيادات التحضيرية.

جدير الذكر أن جراحة زراعة الرئة هي جراحة يتم اللجوء إليها بسبب الفشل التنفسي الناتج عن العديد من الأمراض حيث لا تستطيع الرئه التالفه مواصله وظيفتها ، مما يعرض المريض لعلاج مكثف مع احتياجه لاوكسجين منزلي أو الوفاة.

وتهدف هذه الجراحه المتقدمه الي زرع فصين رئويين من متبرعين مختلفين بدلا من رئه المريض التالفه، ويستطيع المتبرع مواصله حياته الطبيعية بنسبة 95٪؜ بعد ثلاثه أسابيع كممارسة الرياضة أو الإنجاب.