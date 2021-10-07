شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم الأضاحى.. وتؤكد: توزيع 1097 طنا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين فى المحافظات، حيث توزع الوزارة اليوم الخميس، من خلال مديرياتها فى محافظات "الدقهلية - البحيرة - القليوبية - المنيا - السويس" 17 طنًّا من لحوم الأضاحى.

ومن المقرر أن يتم توزيع 4 أطنان لكل من محافظات: "الدقهلية - البحيرة - القليوبية"، و3 أطنان لمحافظة المنيا وطنين لمحافظة السويس، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1097 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بني سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا - البحيرة – الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط -أسوان – شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد - البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه فى ظل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية بلغ إجمالى ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحى هذا العام 142 مليون ونصف المليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالى المستفيدين من المشروع نحو مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسين طنا من اللحوم المشفاة، ووفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة، وإعطاء أنموذج شديد التميز للانضباط والشفافية في العمل الخيرى.