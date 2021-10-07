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الجيزة تسلم 90% من الكتب للمدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة كغيرها من المحافظات لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد، وذلك من خلال إنهاء التجهيزات النهائية وتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.

وفى هذا الصدد يعرض الخليج 365 في النقاط التالية أهم استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد.

1دخول 71  مدرسة جديدة وتوسعات بالمدارس لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول .

2انتهاء ادخال كافة المرافق للمدارس الحديثة مع إعفاءها من سداد أى رسوم تصاريح  .

3الانتهاء من تطعيم 95 % بلقاح من العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وإداريين وعمال .

4تغطية جميع البالوعات بالمدارس وصيانة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء .

 

5.توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه .

 

6رفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس .

 

7.استلام 90 % من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

 

8توفير أدوات التعقيم والمطهرات بالمدارس بالتعاون مع المجتمع المدنى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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