شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تسلم 90% من الكتب للمدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة كغيرها من المحافظات لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد، وذلك من خلال إنهاء التجهيزات النهائية وتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.

وفى هذا الصدد يعرض الخليج 365 في النقاط التالية أهم استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد.

1. دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات بالمدارس لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول .

2. انتهاء ادخال كافة المرافق للمدارس الحديثة مع إعفاءها من سداد أى رسوم تصاريح .

3. الانتهاء من تطعيم 95 % بلقاح كورونا من العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وإداريين وعمال .

4. تغطية جميع البالوعات بالمدارس وصيانة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء .

5.توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه .

6. رفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس .

7.استلام 90 % من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

8. توفير أدوات التعقيم والمطهرات بالمدارس بالتعاون مع المجتمع المدنى.