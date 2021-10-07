شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: خطة "الصحة والتعليم" لبدء الدراسة جيدة ونطالب الجميع الالتزام بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن النقابة تتابع بشكل دائم أوضاع المعلمين حرصا منها على سلامة أعضاء النقابة فى ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الخطة الوقائية التى تم إعلانها من قبل وزارتى التربية والتعليم والصحة لاستقبال العام الدراسى لحماية كافة العاملين بالمدارس جيدة، مطالبا كافة المعلمين الإلتزام بها، مشيرا إلى أن النقابة بدورها تهتم بتوعية أعضائها خلال الدورات التدريبية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة فى ظل إهمال الكثير من المواطنين توجيهات وزارة الصحة.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات لـ"الخليج 365": وبوجه عام نجد أن معدلات إقبال المعلمين على تلقى لقاح كورونا فى زيادة باستمرار استعدادا للعام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن النقابة ستشكل غرفة العمليات المركزية بدءا من أول يوم دراسى على مستوى 53 نقابة فرعية، و310 لجنة نقابية بالمحافظات، لتلقى أى شكاوى من المعلمين والتدخل بشكل سريع من خلال المجالس النقابية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسى الجديد يوم السبت المقبل وسط إجراءات احترازية، وتشديدات من قبل وزارتى الصحة والتربية والتعليم على ضرورة تلقى جميع العاملين بالمدارس للقاح كورونا.