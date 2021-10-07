شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا المصرى آمن وفعال.. وقريبا تصنيع موديرنا محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا المصري سينوفاك فاكسيرا آمن وفعال ولا فرق بين المصرى والصينى، وتابع: "ليس هناك أى فارق بينه وبين أى لقاح أجنبي مستورد".

وقال الدكتور خالد مجاهد لليوم السابع: "اللقاحات جميعها نسب فاعليتها تتراوح من 86 إلى 92%"، مشيرا إلى أن اللقاح المصرى منتج بنفس تقنيات الأجنبي ومختبر جيدا، مضيفا أن مصر ستقوم قريبا بتصنيع لقاح موديرنا، وما زلنا في مرحلة التفاوض مع الشركة الأم، وتابع: "هناك تنوع في اللقاحات في مصر، ومصر من الدول التي حصلت على كميات من اللقاح لتوفير التطعيمات للمواطنين".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.