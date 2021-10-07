شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقة القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة وموعد وصول أول دفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن صفقة القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة، التى تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع اقتراب وصول أول دفعة منها، وذلك خلال التقرير التالى:



1- تم توقيع عقد شرائها مع شركة تالجو الإسبانية نهاية أبريل 2019.

2- يتضمن المشروع توريد عدد 6 قطارات كاملة.

3- مخطط توريد أول دفعة من القطارات الجديدة نهاية العام الجارى.

4- يتكون كل قطار من جرار وعربة قوى وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

5ـ العقد شامل الصيانة والتدريب وقطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات.

6ـ ستقوم الشركة الموردة بتجهيز وتأهيل ورش للصيانة بورش الهيئة.

7ـ ستقوم الشركة بتدريب وتأهيل العاملين بالهيئة على جميع أعمال الصيانة والعمرة الخاصة بهذه القطارات.

8ـ قيمة الصفقة تبلغ 126 مليون يورو.

9- مخطط توريد كامل الصفقة قبل منتصف 2022.