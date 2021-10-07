شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقة القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة وموعد وصول أول دفعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن صفقة القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة، التى تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع اقتراب وصول أول دفعة منها، وذلك خلال التقرير التالى:
2- يتضمن المشروع توريد عدد 6 قطارات كاملة.3- مخطط توريد أول دفعة من القطارات الجديدة نهاية العام الجارى.
4- يتكون كل قطار من جرار وعربة قوى وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.5ـ العقد شامل الصيانة والتدريب وقطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات.
6ـ ستقوم الشركة الموردة بتجهيز وتأهيل ورش للصيانة بورش الهيئة.7ـ ستقوم الشركة بتدريب وتأهيل العاملين بالهيئة على جميع أعمال الصيانة والعمرة الخاصة بهذه القطارات.
8ـ قيمة الصفقة تبلغ 126 مليون يورو.9- مخطط توريد كامل الصفقة قبل منتصف 2022.