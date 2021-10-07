شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توفير غرفة عزل بكل مدرسة وتجهيزها بالمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص غرفة عزل فى المدارس مجهزة بالمستلزمات الطبية، استعدادا للعام الدراسى الجديد، حيث تقوم إدارة المدرسة واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقتة عند الاشتباه فى إحدى الحالات بين الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة يتم استخدامها.

ونبهت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب فى الجلوس داخل الفصل وأثناء الطابور، وأيضا أثناء دخول وخروج الطلاب والحفاظ على التباعد أيضا أثناء الفسحة مع إمكانية تخصيص أكثر من فسحة خلال اليوم.

شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدى ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.