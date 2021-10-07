ظواهر جوية وحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم الخميس، خلال فترة النهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.