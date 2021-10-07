شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط المطلوبة للمتقدمين لعضوية مجلس الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشكل مجلس الكنيسة الأرثوذكسية من رئيس وأعضاء أتقياء من الشعب ممن تنطبق عليهم شروط كتابيَّة وكنسيَّة، تحت الإشراف الروحى والمتابعة والتقييم من الآباء الكهنة، ويعتبر امتداد لعمل الشمامسة السبعة فى الكنيسة الأولى، الذين يكرسون جهودهم متضامنين بروح واحدة من أجل تدبير أمور الكنيسة الإدارية والمالية، وجميعهم يمارسون عملهم تحت إشراف الرئاسة الكنسية المختصة.

يُراعى فى تكوين المجلس أن يتوافر فى أعضائه تنوع الخبرات فى المجالات الهندسية والقانونية والمالية والإدارية وغيرها وأيضا يراعى تمثيل كل من المرأة والشباب فى المجلس.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الشروط المطلوبة فيمن من يتقدم لعضوية مجلس الكنيسة الأرثوذكسية..

1- أن يكون قبطيًا أرثوذكسيًا.

2- تزكية أب الاعتراف.

3- لا يقل عمره عن 30 سنة ولا يزيد عن 65 سنة، ويستثنى من ذلك ممثل الشباب (24 – 29 سنة)

4- حاصل على مؤهل عالى.

5- يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس الكنيسة أو أي مجلس كنيسة أخرى.

6- ألا يكون قد وقعت عليه أي حرومات كنسية، ولم تصدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

7- ألا يكون عضوًا في مجلس كنيسة أخرى -كما ذكرنا أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى- فلا يكون الشخص الواحد عضوًا في أكثر من مجلس لأكثر من كنيسة، وإلا يكون عضوًا في المجلس الملى العام والمجالس الملية الفرعية.

8- منتظمًا في حياة العبادة الكنسية داخل الكنيسة المرشح لعضوية مجلسها.

9- ألا يكون من بين العاملين بالكنيسة (يتقاضى أجرا عن عمله).

10- للرئاسة الكنسية أن تستثنى أي مرشح من شرطيّ السن والمؤهل في الأعضاء المعينين.