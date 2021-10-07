شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال والاستشارات البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الزمنية الماضية ظهر اهتمام كبير بالملف البيئي في مصر، وبالتوازى مع هذا التطور، يسعى البعض في خلق فرص عمل مختلفة مرتبطة بالأعمال والاستشارات البيئية، والتي تحتاج لبعض الإجراءات، التي تؤهل القائمين عليها من القدرة على ممارسة العمل كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة.

الخليج 365 يقدم لكم في إطار خدماته، عدد من الأجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة أخصائى بيئى، أو استشارى بيئى.

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الإجراءات والنماذ

وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية، وعليه يعلن في كثير من الأوقات جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى فى مجال البيئة.

طريقة التقديم

يتم تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقاً به النموذج المعد لذلك أولا: ، على عنوان وزارة البيئة 30 طريق مصر حلوان الزراعى خلف فندق سوفتيل - المعادى - القاهرة – الرقم البريدى 11728 – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.

قبل التقديم

من المهم أيضا الاطلاع على المادة 13 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 94 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والمادة 84 مكرر من باب العقوبات من القانون رقم 4 لسنة 94 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009.،و المادة (13 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة:"مع عدم الإخلال بما ورد بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وتحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها علي غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية.

اشتراطات القيد

يشترط للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك.

كما يشترط بالنسبة للأفراد للعمل كاخصائى بيئى:

(أ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.

(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية من (5 - 10) سنوات .

(ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(د) استيفاء نموذج البيانات رقم (1)

(أ) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب .

(ب) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية لا تقل عن (10) سنوات .

(ج) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(د) استيفاء نموذج البيانات رقم (2) المعد لذلك

بالنسبة للمكاتب الاستشارية (بيوت الخبرة)

(أ) أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشارى بيئي.

(ب) أن ترفق بالطلب المقدم قائمة بالأخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم (ج) استيفاء نموذج البيانات رقم (3) .

يذكر أن شهادة القيد أو الاعتماد تكون صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.