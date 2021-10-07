شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 3 نصائح ذهبية للحفاظ على الجسم بعد التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح مهمة للحفاظ على الصحة بعد التبرع بالدم، مؤكدة أن الخط الساخن 15366 يمكن أن يوفر معلومات دقيقة عن آليات التبرع وأماكنها باعتباره أحد الخطوط المختصة بالرد على المواطنين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن النصائح تتضمن تأجيل الأعمال اليومية التي تحتاج إلى مجهود كبير إلى اليوم التالى، بالإضافة إلى تجنب الوقوف تحت الشمس لفترات طويلة بعد التبرع، فضلا عن شرب المياه والسوائل بكثرة طوال يوم التبرع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم، مشيرة إلى أن عمليات التبرع آمنة ومؤمنة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن منشور مهم تضمن أسباب عدم احتمالية انتقال العدوى أثناء التبرع، أولها استخدام أدوات التبرع مرة واحدة فقط لكل متبرع، وثانيها تعقيم وتنظيف الأماكن الخاصة بكل متبرع، وثالثها إتمام تعقيم الإبر التى يتم استخدامها للمتبرعين. وأوضحت الوزارة أنه يمكن ‎التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.