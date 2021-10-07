شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القاهرة تستقبل زوارها اليوم وغدا مجانا احتفالا بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل حدائق القاهرة اليوم الخميس وغدا الجمعة زوارها مجانا، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بناء على قرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بفتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة.

وفى السياق أعدت حدائق القاهرة برامج ترفيهية لاستقبال الزوار، على رأسها الحديقة الدولية، حيث سيتم تشغيل الأغانى الوطنية وبرامج ترفيهية بمسرح الطفل.

وتحتفل مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا، بقضى بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.