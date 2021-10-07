شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق عين شمس: تقسيم الطلاب لمجموعتين لتقليل الكثافات ورفع المحاضرات على المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه مع بداية الدراسة سيتم تقسيم طلاب كل فرقة دراسية في الشعيتين العربية والإنجليزية إلى مجموعتين ( أ ) و( ب ) ، بحيث يقتصر الحضور في الأسبوع الأول على المجموعة ( أ ) ، ويقتصر الحضور في الأسبوع الثاني على المجموعة ( ب ) ، وهكذا بالتناوب بينهما حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول.

وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه سيتم يوميا تسجيل جميح للحاضرات، ووضعها في ذات اليوم على المنصة التعليمية للكلية.

وقال عميد الكلية: إنه سوف يتولى كل أستاذ شرح مقرره للمجموعتين تباعا دون تكرار، وبحيث ما يشرح للمجموعة ( أ ) ، يتم تسجيله ووضعه على المنصة للمجموعة ( ب ) والعكس، وبالتالي يلتزم طلاب المجموعتين بجميع أجزاء المقرر المشروحة في المدرج.

وأكد عميد الكلية أنه تم الانتهاء من إعلان جداول المحاضرات، فضلا عن الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمدرجات وقاعات الدراسة، مع الاستمرار فى أعمال تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا ، لافتا إلى أنه لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية بدون شهادة التطعيم.

وينطلق العام الدراسى السبت المقبل 9 أكتوبر، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعا.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى اليد بالجامعات، ينتهى الفصل الدراسى الأول في 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 5 فبراير، وتنتهى الخميس 17 فبراير 2022.