شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتى توليد كهرباء بالوطن العربي بين مصر والسعودية، والذى بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الطاقة السعودية فى تنفيذه، وفيما يلى كل المعلومات التى تخص مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية:

1- يمثل المشروع ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 ألف ميجا وات.

2- تمثل إجمالى القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من إجمالى الطاقة المنتجة بالوطن العربي.

3- تبلغ إجمالى قدرة خط الربط بين مصر والسعودية 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.

4- يتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.

5- يربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا.

6- تبلغ التكلفة إلاجمالية للمشروع مليار 800 مليون دولار يتحمل الجانب المصري منهم 8 مليارات جنيه.

7- المشروع عند تشغيله سيحقق عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

8- يستغرق إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 42 شهرا من تاريخ توقيع العقود.

9- تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات فى أكتوبر 2024.

10- يتيح خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج فى المستقبل.