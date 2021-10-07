شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف السبت بمشاركة 50 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة، بعد غد، السبت، ملتقى للتوظيف، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية بالجيزة، وجهاز تشغيل الشباب، وذلك بأرض المطاحن بشارع فيصل، بمشاركة 50 شركة تعمل فى مجالات السيارات والأغذية والعقارات والدفع الإلكترونى، والتصنيع، وغيرها من المجالات لإتاحة فرص عمل مختلفة للشباب.

وفى ذات السياق نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع نادى 6 أكتوبر معرضا لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء محافظة الجيزة وأبناء محافظة المنوفية للحرف التراثية واليدوية وأبناء الواحات وسيوة وسيناء بمقر نادى مدينة 6 أكتوبر.

وشهد المعرض الذى تم تنظيمه منذ أيام، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، بمشاركة جهاز رعاية وتشغيل الشباب المعرض، لفتح قنوات تسويقية لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية وجميع المشاركين.

