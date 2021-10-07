هل توجد كائنات ومخلوقات فضائية في الكون؟.. علماء فلك يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن البيانات التي جمعت بواسطة تلسكوب "كبلر" الفضائي التابع لوكالة ناسا بجانب مراصد أخرى متعلقة بالكواكب خارج نظامنا الشمسي، تشير إلى أن الأرض واحدة من حوالي 40 مليار كوكب يحتمل أن يحوي حياة في مجرتنا درب التبانة، مع حوالي كوكب واحد يتشكل قابل لدعم وجود الحياة كل عام.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه المعلومات تهم كافة سكان الأرض، ولكن علينا الأخذ في الاعتبار أن مجرتنا درب التبانة يزيد قطرها على 100.000 سنوات ضوئية وأن الضوء يقطع حوالي 186.000 ميل في الثانية، لذلك فإن الإشارة اللاسلكية سوف تستغرق 4 سنوات لتصل إلى أقرب نظام نجمي المسمى "الفا قنطورس" و 100.000 سنة للسفر من أحد جانبي المجرة إلى الجانب الآخر.

ويتوقع وجود "حضارات ذكية" يفصل بينها على الأقل 1000 سنة ضوئية في مجرة درب التبانة وهذه مسافة كبيرة، وهناك حديث عن حضارات موجودة منذ بضعة الآلاف من السنين على الأقل، ولكن لم تتاح الفرصة للتحدث فيما بينها.

وتابعت الجمعية: مثال متوفر "الأرض"، فكلنا يعلم بأن الحياة سوف تظهر وتستمر طالما أن الظروف ملائمة لذلك، ولكن الحياة العاقلة ازدهرت في وقت لاحق، ويمكن أن تكون الإشارات التي أرسلها الإنسان منذ عدة عقود إلى الفضاء الوحيدة في مجرتنا درب التبانة، ولكن هذا لا يعني التوقف عن البحث فمع تطور الاتصالات اللاسلكية وعلم الفلك الراديوي وتقنيات جمع البيانات يجب تطويعها جميعا للبحث عن حياة عاقلة في الفضاء الخارجي وهذا ما تم فعلا ضمن برنامج "سيتي" منذ 60 سنة مضت وحتى اليوم.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن الجميع اليوم مهتم وليس فقط العلماء والمتحمسين للفضاء لمعرفة هل يوجد غيرنا في الكون.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، أن الحديث عن وجود مخلوقات فضائية "أمر محير ولا أستبعده".

وأضاف "تادرس"، لمصراوي، قائلا:"عندما تنظر إلى مجرة درب التبانة نراها تحوي 200 مليار نجم مثل الشمس، التي تعتبر نجمة من أحد هذه النجوم، وكلها نجوم، وكل نجم احتمالية وجود نظام شمسي أو نظام نجم مثل المجموعة الشمسية حوله وارد جدا".

وأكد أن هناك ملايين من الكواكب وشبيهات الكواكب وشبيهات الشمس أيضا، مستشهدًا بقول أحد الحكماء الألمان قائلا:"مش معقوله ربنا يخلق حقل من القمح ويحصد سنبلة واحدة فقط، ولكن العقل يقول أن هذا الحقل يحوي قمحًا كثيرًا.. فالتصور هنا منطقي.

وأضاف: "هناك ظواهر أخرى شاهدها علماء الفلك مثل الأطباق الطائرة، حتى أن هناك دول بدأت تعترف بوجودها وهي تكنولوجيا مش موجودة عندنا وشاهدت فيديوها عنها ورأيت الطبق الطائر يطير بسرعة غير طبيعية ويختفي بسرعة سريعة للغاية ولا نملك آليات بهذه الطريقة لا سفن فضاء ولا طائرات حتى بهذه الطريقة.. فاحتمال وجود حياة تانية وأطباق طائرة وارد جدا".

وعن مكان تمركزها، قال تادرس إن العلماء ذكروا بأن هذه المخلوقات والكائنات توجد في منطقة 51 بالولايات المتحدة الأمريكية وأنهم محتفظين بها، ونحن لا نجزم بذلك، لافتا إلى أن العيش فيها لا يمكن أن يحدث لأن طبيعية الحياة على الأرض تختلف عن هناك تماما.

وتابع: "مش لازم الحياة الأخرى على الكون تطابق الحياة على الأرض، ومش ممكن تكون هذه المخلوقات لحم ودم مثل الإنسان، ومش لازم تشرب وتاكل زيينا أو تتنفس هواء عشان تعيش وكل ذلك غير معلوم لأنها ليست مثل الخصائص البشرية".

وأشار "تادرس"، إلى أن علماء الفلك بالسعودية، شاهدوا مخلوقات وكائنات فضائية في مدينة تبرك بشمال بالمملكة، وشاهدوا أطباق طائرة ينزل منها فضائيين على مسافة كبيرة جدًا، مؤكدًا عدم الجزم بذلك، لكن المنطق وارد بوجود حياة أخرى في الكون غيرنا.