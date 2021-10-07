الأزهر يشارك في فعاليات افتتاح متحف القلعة الحربي و ذاكرة أكتوبر2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شارك مكتب "دعم الابتكار وريادة الأعمال" بمشيخة الأزهر، في فعاليات افتتاح المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، بالإضافة إلى المشاركة في المعرض السنوى الرابع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2021"، المقام ببانوراما حرب أكتوبر.

وشارك طلاب ومعلمو الأزهر في الاحتفاليات بمجموعة من الفعاليات المتميزة تتضمن الفنون التشكيلية ولوحات الخط العربي، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية للزوار من طلاب المدارس، وحفلات للإنشاد الوطني لعدد من الطلاب الموهوبين.

ويعد المتحف الحربى المصري بالقلعة من أكبر وأعظم المتاحف العسكرية في العالم بما يزخر به من أقسام ومعروضات تعرض لتاريخ العسكرية المصرية، وتاريخ تطور الأسلحة والمعدات، فضلًا عن كونه سجلًا بالخط واللون والمجسمات لأعظم المعارك الباسلة، بما يؤكد شجاعة الجندي المصري وعبقرية القائد المصري على مدى التاريخ.

ويضم معرض "ذاكرة أكتوبر 2021" العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التى تناولت مراحل حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات، بهدف إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور.



تأتي هذه المشاركة الفعالة بين الأزهر وبقية المؤسسات الوطنية في سياق تأكيد الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي فاق عطاؤه حدوده، ولدعم مواصفات الشخصية المصرية في مواجهة تيارات التغريب التي تستهدف شبابنا وهويتنا وقيمنا.