وفاة راكب سوداني الجنسية قبل سفره من مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

توفى راكب سوداني الجنسية في مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

وقالت مصادر مطلعة بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة بدر، الرحلة المتجهة إلى الخرطوم، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكب "محمد .ا .ا" 52 عاما سوداني الجنسية، تم استدعاء طبيب الحجر الصحي، الذي قام بتوقيع الكشف الطبي علي الراكب، وذلك تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتبين أنه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم نقل جثمانه بمعرفة مؤمن عادل مصطفى، مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن، وإبلاغ الجهات المختلفة.