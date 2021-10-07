بعد تعديل الشروط.. ما الفرق بين مبادرتي التمويل العقاري القديمة والجديدة؟ (فائدة 3% أو 8%)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تعديلات جديدة حدثت على مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% من قبل البنك المركزي، لتسهيل الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، ليتثنى للمواطنين الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري وفقًا لمبادرتين للتمويل العقاري كل مبادرة لها شروط وإجراءات خاصة بها.

التعديلات الجديدة على بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 والتى تصل فائدتها لـ8% متناقصة، والتي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين.

وشملت التعديلات زيادة مدة التمويل ليصل إلى 25 عاما (بدلًا من 20 عامًا)، إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات، السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

ويمكن معرفة الفرق بين مبادرتي التمويل العقاري عن طريق النقاط التالية:

- أسعار الشقق:

في مبادرة الـ3% ثمن الوحدة لمحدودي الدخل أقل من 350 ألف ولمتوسطى الدخل أقل 1.4 مليون جنيه، لكن لو ارتفع سعر الوحدة عن 1.4 مليون جنيه يتم التعامل بمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة بشرط لا تزيد قيمة الوحدة عن 2.5 مليون جنيه.

- الدخل الشهري:

في مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

- مواصفات الشقق:

في المبادرتين لابد أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وسكنية وجاهزة للمعيشة، وليس بها أي مخالفات عقارية أو مالية، وبعد التعديلات الجديدة أصبح لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة.

- مقدم الحجز:

يتراوح مقدم الحجز في مبادرة الـ3% بين 10% لمحدودي الدخل و15% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة الذي لايزيد عن 1.1 مليون جنيه، أو 20% كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة السكنية التي يتجاوز سعرها عن 1.1 مليون جنيه، أما في مبادرة 8% لاتقل عن 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- حجم التمويل:

حجم التمويل في مبادرة الـ3% يصل لـ100 مليار جنيه وبدأ تنفيذها في 13 يوليو الماضي، أما مبادرة الـ8% بـ50 مليار جنيه وبدأت منذ نهاية عام 2019

مدة التمويل:

في مبادرة الـ3% الحد الأقصى لمدة تمويل الوحدة 30 سنة، كما يمكن تمويل أصحاب المعاشات حتى سن الـ75%، أما مبادرة في مبادرة الـ8% الحد الأقصى لتمويل الوحدة 25 سنة.