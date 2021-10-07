رجلان وأم وزوجة.. كواليس سرقة مصوغات ذهبية وألماظ من فيلا ابنة وزيرة التخطيط بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات سرقة فيلا ابنة الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا من ابنة الوزيرة تفيد باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية وألماظ من الفيلا سكنها بعد عودتها من أجازة بالساحل الشمالي.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بالتنسيق مع إدارة المساعدات الفنية وقطاع الأمن العام.

وكشفت المعاينة أن الجناة تسللوا إلى إلى الفيلا عن طريق دفع لوح الألومنتال مستغلين عدم تواجد قاطنيها وقت ارتكاب الحادث.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، توصلت إلى تورط عاملين للاعتناء بحمام السباحة في حادث السرقة مستغلين تواجدهما المستمر بالكومباوند محل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط المتهمين بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

أقر المتهمان بصحة التحريات وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتصرف والدة أحدهما وزوجة الثاني في المسروقات فتم ضبطهما وإعادة المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.