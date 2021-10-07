استشهدا في مواجهة مع تُجار سلاح.. النيابة العامة تُثني بطولة "ضابطي الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أشادت النيابة العامة بالدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها.

جاء إثناء النيابة على جهود رجال الشرطة بمناسبة واقعة استشهاد ضابطين في الإسماعيلية خلال مواجهة مُسلحة مع متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأربعاء: "بمناسبة هذه الواقعة تشُدُّ النيابة العامة على أيدي رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها؛ تحقيقًا للأمن في كافَّة أنحاء الوطن، لا سِيَّما في مثل هذا اليوم الذي طالما كان رمزًا في تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاءً لسيادة الدولة المصرية على أراضيها، في سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التي لا تنضب بين الماضي والحاضر والمستقبل".

وذكرت النيابة العامة أن تحريات الشرطة توصلت لِاتِّجار المتهم المتوفَّى واثنين آخريْن في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية.

وشكَّلت النيابة فريقًا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفي صحبته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.