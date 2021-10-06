شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الأوقاف فى 3 أشهر.. أبرزها افتتاح 206 مساجد إحلالا وتجديدا وصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة الأوقاف المصرية، عددًا من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالي 2021 / 2022م من أهمها تحسين الأحوال المالية للأئمة، بزيادة قدرها (250) جنيهًا شهريًا في بدل صعود المنبر تصرف من 1/ 9/ 2021م، ليصبح دخلهم وفق الجدول المرفق، التعاقد على (90) ألف زي أزهرى مجانى.

وفي مجال التدريب والتثقيف، تم تنفيذ (164) دورة لأكثر من (38) ألف إمام وواعظة وإداري ومعلم ومعلمة تربية دينية، وذلك على النحو التالي:

3.تم تنفيذ الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات من مصر والسودان.

4. تم تنفيذ دورتين متخصصتين في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي لعدد (160) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

5. تم تنفيذ (12) دورة لـ(180) متدربًا في مجال الحاسب الآلي ، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (635) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

6.تم تنفيذ (18) دورة من خلال البروتوكول الموقع مع الجامعات المصرية لعدد 900 إمام وواعظة ، منها (12) دورة في اللغة العربية ، و(6) دورات في المهارات الإعلامية.

7. تم تنفيذ (14) دورة لمعلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعدد (1336) معلمًا.

8. تم تنفيذ (3) دورات مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف للأئمة بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف لعدد (53) إمامًا.

9. تم تنفيذ (66) دورة في الفهم المقاصدي والسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد (33447) إمامًا.

10. تم تنفيذ (13) دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز أكاديمية ناصر العسكرية - مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات (226) متدربًا.

11. تم تنفيذ عدد (11) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (550) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

12.تم عقد (17) دورة تدريبية في مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من 700 إمام داخل مصر ، ودورة دولية واحدة عن بُعد ، وهي الدورة الرابعة للأئمة المصريين الموفدين وغيرهم بدول: كولومبيا وفنزويلا وفرنسا والولايات المتحدة وسويسرا وأوكرانيا وإيطاليا ومالطا.

ثالثاً : في مجال التأليف والترجمة والنشر

13. تم تأليف وترجمة ونشر (21) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (279) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، على النحو التالي :

• تم تأليف أربعة كتب جديدة هي : (تنظيم النسل ومتغيرات العصر - الجاهلية والصحوة - مقاصد الشرع وقضايا العصر - موسوعة الفقه الإسلامي جـ 48) ، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (91) كتابًا.

• تم ترجمة ثلاثة كتب إلى خمس لغات أجنبية هي: (نساء على عرش مصر وترجم إلى لغتين - حوار الأديان والثقافات وترجم إلى لغتين - مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى الإسبانية) ، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (111) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار كتابين جديدين ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (34) كتابًا ، كما تم إصدار (5) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" تم ترجمتها إلى (8) لغات أجنبية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (31) كتابًا ، كما تم إصدار كتابين جديدين ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (12) إصدارًا.

رابعًا : في مجال عمارة المساجد

14. تم افتتاح (206) مساجد إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا ، منها (183) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(23) مسجدًا صيانًة وترميمًا.

15. تم فرش (483) مسجدًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف أكثر من (83) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها:

16. تم صرف (50) مليون جنيه لدعم صندوق (عطاء) لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

17. تم صرف (20) مليون جنيه لدعم صندوق (تحيا مصر).

18. تم صرف (12,961,529) جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

19. استخراج (20) ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، بتكلفة بلغت مليون وثلاثمائة ألف جنيه.

20. (142,500,000) صكوك أضاحي الأوقاف ، تم ترجمتها إلى (1453) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف ، ليبلغ عدد المستفيدين من المشروع بعزة وكرامة مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف أسرة.

سادسًا : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

21. إهداء (7465) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

22. تم زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي:

• أولًا : طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا ، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

• ثانيًا : طلبة المرحلة الثانوية ، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40%.

23. بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات (780189) جنيهًا لأول مرة.

24. تم تنفيذ (5) معسكرات تثقيفية للأئمة.

سابعًا : هيئة الأوقاف المصرية

25. حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022م ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العامل المالي 2020 /2021م ، وبذلك تكون هيئة الأوقاف المصرية قد حققت أربعة أرقام قياسية جديدة في هذا الربع الأول على النحو التالي:

•شهر يوليو 2021م مبلغًا وقدره (100,052,525) جنيهًا ، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13%.

•شهر أغسطس 2021م مبلغًا وقدره (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة 33,8%.

•شهر سبتمبر 2021م مبلغًا وقدره (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4%.

•إجمالي الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر) مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ثامنًا : في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

26. تم علاج (27) حالة إصابة بفيروس كورونا بمستشفى الدعاة ، ليرتفع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى (365) حالة.

27. تم علاج (202) مريضًا من حالات قوائم الانتظار ، إضافة إلى الخدمات العلاجية المتنوعة.