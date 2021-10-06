شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور ماجد نجم مستشارا للوزير التعليم العالى بالجامعات الأوروبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أصدر قرارا بتعيين الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، مستشارا للوزير فى فرع الجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

كما أشارت المصادر إلى إصدار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى قرارا الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب ، قائم بعمل رئيس جامعة حلوان خلفا للدكتور ماجد نجم .

وتستضيف الجامعات الأوروبية فى مصر فرع جامعة لندن، والتي تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها برامج كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميًا على مستوي جامعات العالم في العلوم الاجتماعية والإدارية، وتقوم بتقديم 12تخصص متميز فى الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية والتمويل والإدارة.

‎كما تعاقدت الجامعات الأوروبية فى مصر على 7 برامج في (هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب والهاتف المحمول وتكنولوجيا ألعاب الكمبيوتر، والواقع الافتراضي وتجربة المستخدم)، وسيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.

‎كما تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة وسط لانكشاير وتمنح درجات البكالوريوس في الهندسة في تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات ومنها (الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات)، كما سيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 86 لسنة 2021 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر"، وتستضيف المؤسسة، فرع لكل جامعة من جامعتي "لندن ووسط لانكشاير" داخل جمهورية مصر العربية، واللتين يقع مقرهما الرئيسي داخل المملكة المتحدة.

‎والجامعات الأوروبية في مصر EUE - تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، وسيكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، والجدير بالذكر أن رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية هو الأستاذ الدكتور محمود هاشم عبدالقادر – أستاذ علوم الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس الجامعة الألمانية السابق (2002 – 2017) ، كما يضم مجلس الأمناء نخبة من مجموعة من العلماء و أساتذة الجامعات الذين لهم خبرة كبيرة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و قد تعاهدوا جميعاً علي المشاركة في جهود تطوير التعليم العالي والإسهام في رفع شأن البحث العلمي في مصر، وذلك إيمانا منهم بأهمية الدور الذي يقوم به التعليم و البحث العلمي في تطوير و تنمية المجتمعات.