شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية" يحدد مصروفات العام الدراسى.. الابتدائى 49 والثانوية 72 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية، قيمة المصروفات الدراسية بالمعاهد الأزهرية العادية، حيث بلغت مصروفات مرحلة رياض أطفال 49 جنيها، وجميع الصفوف الابتدائية 49.5 تسعة وأربعين جنيها ونصف، جميع الصفوف الاعدادي 59.5 تسعة وخمسين جنيها ونصف، جميع الصفوف الثانوي 72.5 اثنين وسبعين جنيها ونصف.

وحدد المجلس الأعلى للأزهر في جلسته الأخيرة، بداية العام الدراسي بمعاهد الأزهر، وذلك يوم السبت 9 أكتوبر، والتي تستمر حتى شهر يناير 2022، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 8 يناير 2022، وتستمر الصفوف ومراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى الثالث من فبراير من نفس العام.

على أن تبدأ إجازة منتصف العام في الخامس من فبراير 2022 وتنتهي 17 من الشهر نفسه، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، ويستمر العمل بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 5 مايو 2022، لتنطلق امتحانات النقل والشهادتين للفصل الدراسي الثاني يوم 7 من الشهر نفسه، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف ومراحل النقل يوم 16 يوليو 2022، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو 2022 للدور الأول ويوم 27 أغسطس للدور الثاني.