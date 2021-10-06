الرئيس السيسى: نصر أكتوبر أثبت قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكرى يتجاوز المستحيل

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه".

كما توجه الرئيس بـ"تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال".

واختتم الرئيس بقوله:"حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر".