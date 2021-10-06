شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لإجراءات وجهود قيس سعيد لبناء مستقبل أفضل لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، واستعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء يوم أمس أثناء تنفيذ تدريب بولاية "قابس".