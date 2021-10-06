انتصار السيسي: حرب أكتوبر جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي كان بمثابة ملحمة خلّدها التاريخ بأحرف من نور، جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم، وكانت المثَل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور إلى المستقبل.

واختتمت قرينة الرئيس: "سلامًا إلى أرواح الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد الأرض والحفاظ على العرض".