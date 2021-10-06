السيسي موجهًا التحية لـ"القوات المسلحة": أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحية تقدير واعتزاز للقوات المسلحة الباسلة، مؤكدًا أنها أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها.

وكتب الرئيس السيسي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه.

وتابع الرئيس السيسي بالقول: تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال.

واختتم: حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر.