شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية بممشى أهل مصر بالقاهرة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة القاهرة، ووزارة الشباب والرياضة، احتفالية بممشى أهل مصر في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .





وتضمنت الاحتفالية مسيرة بأعلام مصر وعروض شعبية على طول الممشى، ومهرجان رياضي للرياضات البحرية والذي تضمن عرض مائي بالسباحة بالزعانف، وعرض مائي الكانوي وبالكياك والتجديف، وعرض الشراع مع حمل أعلام مصر، وعرض مراكب النيل بشباب مصر، بالإضافة إلى فقرات فنية ورياضية وفيديو عن حرب أكتوبر.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء.

وتحتفل مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا، بقضى بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.















