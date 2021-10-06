شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات هامة من التعليم للمدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وتعليمات هامة قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، نسردها فى النقاط التالى:

- التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والاداريين طوال اليوم الدراسى.

- الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية.

- متابعة نسب تلقى اللقاح لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

- تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها اثناء وقبل و بعد اليوم الدراسي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وادارة ومديرية.

- تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة.

- تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة.

- تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال كل الفراغات المتاحة أو اللجوء إلى تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر بناء على قرار مدير المديرية طبقا لظروف كل مديرية.

- نشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية.

- توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة.

- تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج أخر اليوم.

- يقوم مسئول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وأخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.

- الطالب الذي تتعدى درجة حرارته 38 يمنع من دخول الفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولي أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع.

- في حالة الاشتباه في إصابة الطالب بكورونا يتم عزل الطالب منزليا لمدة أسبوعين على الأقل وإبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

- يتم تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب.

- يتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الإذاعة المدرسية.

- تقسيم الانشطة الرياضية أثناء اليوم الدراسي إلى مجموعات ذات إعداد قليلة، ويفضل عدم ممارسة أنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار أخر.

- إلزام جميع المتواجدون في المدرسة بارتداء الكمامات وغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول، ما عدا التلاميذ دون سن الـ12 سنة غير ملزمون بارتداء الكمامات في المدرسة ويمكن ارتداء الفيس شيلد.

- على كل مدرسة حصر جميع هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومي والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب وحصر جميع أسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث أسباب المرض ومتابعتهم.

- في حالة وجود حافلة للمدرسة اقل الطلاب ويقوم المشرف عليها بمتابعة تطهيرها قبل صعود الطلاب وبعد وصولهم ويصعد الطلاب ويجلسوا بشكل فيه تباعد.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة ظهور إصابات كورونا فى المدرسة:

- إذا لاحظ المشرف أو الزائرة الصحية علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله في غرفة العزل حتى استدعاء ولى أمره ويقوم الطبيب بالكشف عليه مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية مع إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية في حالة الاشتباه.

- عند التأكد من الإصابة بكورونا يعزل الطالب لمدة اسبوعين على الاقل مع متابعة المخالطين له.

- في حالة إصابة الطالب أو المعلم مع إثبات ذلك بتقرير معتمد من التأمين الصحي يتم إخطار المدرسة لإبلاغ الإدارة التعليمية والصحية للحصول على عزل منزلي لمدة اسبوعين على الأقل.

- في حالة حدوث حالة مؤكدة أو أكثر يتم اتباع الاجراءات الرقائية والالتزام بآليات الغلق الواردة بالكتاب الدوري 28 لسنة 2021.

- في حالة حدوث اختلاط ايجابي لحالة كورونا مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي ومتابعة حالته شريطة اخطار ما يفيد مخالطته لحالة كورونا ايجابية مؤكدة.