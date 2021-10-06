شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ورمز لشموخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية، ضمن احتفالات الذكرى 48 لنصر أكتوبر.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ34 "العبور إلى المستقبل": فضل الشعب على الجيش لن ينسى أبدا.. وهنرد الجميل للمصريين.. حركة تطوير الدولة مستمرة بلا توقف.. هنفضل نبنى ونعمر فى كل مصر.. وبكرة تشوفوا عطاء ربنا

الرئيس السيسي: حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ورمز لشموخ مصر.. تحية تقدير واعتزاز لكل رجال القوات المسلحة والشهداء الأبرار.. وتحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات





الرئيس السيسي: حروب التقليدية تحولت لأخرى تستهدف الأوطان.. والوعى «قضيتنا» الأولى.. هناك مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى للحفاظ على وطننا ومقدرات شعبنا

الرئيس عن اللواء سمير فرج: كان قائد كتيبتى واتعلمت منه حل المشاكل.. اللواء سمير فرج عن الملازم أول عبدالفتاح السيسى: صاحب قرار









الرئيس لأهالى سيناء: بنحاول نشكركم ونرد جميلكم علينا كلنا.. بفضل الله تجاوزنا تأخر التنمية ونعمل كأن سيناء يتم تعميرها منذ 30 سنة.. ولن نترك أرضا يمكن تنميتها إلا وهنميها