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ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر "البيئة" تشارك بمعرض "IFTM Top Resa" بفرنسا

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القاهرة - سامية سيد -  

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة العمل لترويج السياحة البيئية فى مصر كأحد الأسواق الواعدة عالميا، حيث شاركت وزارة البيئة بجناح يتضمن الترويج لمنتج جديد وهو السياحة البيئية من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية والممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ، بمعرض "IFTM Top Resa الدولي للسياحة و السفر المنعقد فى فرنسا فى الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الحالى،  بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

 

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 وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشاركة الوزارة فى المعرض تهدف إلى دعم وتعزيز السياحة البيئية والترويج للمحميات الطبيعية فى مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية فى العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعة وثراء فى الأنشطة السياحية الذى يمثل تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم .

 

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وأضافت فؤاد أن مشاركة الوزارة ضمن مبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وحملة إيكو إيجيبت تعمل على الترويج للسياحة البيئية فى مصر كتجربة متكاملة و متميزة يستمتع فيها السائح بكافة المعالم البيئية الفريدة فى المحميات المصرية على اختلاف انواعها البحرية أو الصحراوية أو البرية، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة متنوعة منها مشاهدة الطيور او الغطس أو التخييم ، وعلاوة على التعرف على الثقافات المختلفة للمجتمعات المحلية بالمحميات و منتجاتهم اليدوية التى تتميز بالطابع التقليدى و تعكس طبيعة الموارد الطبيعية بالأماكن المختلفة وخاصة فى ظل انتشار المحميات المصرية فى العديد من المحافظات المصرية بما يمنح السائح فرص متعددة للاستمتاع فى اجواء مختلفة ومتنوعة.

 

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وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ستقدم بجناحها عرضا لما شهدته المحميات من برامج التطوير بمواقع المحميات بالإضافة الى السياحة الاستشفائية والعلاجية وأهم الانشطة السياحية الواعدة فى مصر، كذلك  مناقشة الفرص المتاحة وسبل التعاون المشترك في مجال السياحة البيئية وبحث أطر التعاون فى مجال السياحة المستدامة مع الشركات العالمية علاوة على عقد مقابلات مع الشركات السياحية ومنفذي الرحلات ومناقشة سبل دمج رحلات للسياحة البيئية فى برامجهم السياحية.

 

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وتتضمن مشاركة الوزارة عرض مقاطع فيديو ومطبوعات لرفع وعي الزائرين عن محميات مصر والأنشطة السياحية المتاحة بها، كما يستعرض بتقنيات جديدة وحلول سفر رقمية تم تصميمها لمساعدة الزوار على استكشاف العرض من خلال موضوعات الصناعة مثل السياحة المسؤولة ، والمنتجع الصحي ، والسفر التجاري، والسفر الفاخر، والفنادق.

 

 

جديرا بالذكر ان معرض IFTM Top Resa يعد معرض تجاري مشهور عالميًا للسفر والسياحة ، ويستهدف جميع القطاعات: الأعمال ، والترفيه ، والمجموعات ، والمؤتمرات. حول العالم ، ويوضح التطورات التكنولوجية الناشئة فى قطاع السياحة كما يوفر مجموعة غنية من الأحداث الداعمة و التى تصل الى  أكثر من 150 جلسة مؤتمر.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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