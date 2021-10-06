برلماني: انتصارات السادس من أكتوبر مهّدت لصناعة تاريخ مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، إن انتصار السادس من أكتوبر أثبت أن العزة والكرامة والقوة راسخة في نفوس المصرييين وجيناتهم، مشيرا إلى أنه نصر عظيم مهّد لصناعة تاريخ مشرف جديد.

وأضاف في بيان له، الأربعاء، أن نصر أكتوبر نموذج لكثير من نماذج التميز، منها الإعداد الجيد، والتخطيط المناسب لكل حالة، والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، وإدراك المشهد العالمي في مختلف المجالات، التضحية والفداء من أجل الوطن، وعلينا أن نستلهم روح أكتوبر في كل أعمالنا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما حدث في ١٩٦٧ كان أقلّ مما حدث حين خطف الإخوان على الحكم لسنة سوداء؛ لأن في ١٩٦٧ كان اغتصابًا لجزء من بلدنا استطعنا استرداده بفضل الله تعالى وبتضحيات جيش مصر، أما عام الإخوان فكان اختطافًا للوطن ومستقبله، لذا فإن ما حدث في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ و٣ يوليو ٢٠١٣ بفضل الله تعالى لا يقل عن انتصار السادس من أكتوبر، بحكمة وجرأة قياداتها وتضحيات جيش مصر وشرطتها وبصمود الشعب المصري العظيم

​