لتمكين المرأة المصرية.. رئيس القومي للمرأة تستقبل سفير هولندا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، هان ماورتس سفير المملكة الهولندية لدى مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والتعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات.

ورحبت مرسي بالسفير الهولندي في المجلس، مشيرة إلى أن مسألة التمكين الإقتصادي للمرأة وتشجيعها للدخول إلى سوق العمل تعد من أولويات القضايا التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن، مضيفة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال إقرار التشريعات التي تنصف المرأة كما دعمت وصول المرأة إلى العديد من المناصب القيادية غير المسبوق وصول المرأة إليها.

وأشارت مرسي، إلى برنامج الشمول المالي الذي يعد واحد من أهم البرامج التى تعمل عليها الدولة موضحة الجهود التي تتم في هذا الإطار لدعم إدماج المرأة في هذا البرنامج المهم، مؤكدة أنه أصبح لدى العديد من السيدات الوعي بمفهوم الشمول المالي وأهميته لهن ولأسرهن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، بأنها تؤمن بقوة ودور الإعلام والفن الهادف في تغيير الأفكار والمفاهيم السلبية التي تعيق تمكين المرأة وتؤثر على دورها ومكانتها الحقيقية في المجتمع، مشيرة إلى أيضاً إلى دور التوعية للوصول إلى السيدات على الأرض من خلال حملات طرق الأبواب التي يزور من خلالها المجلس بيوت السيدات للحديث معهن في قضايا مهمة مثل ختان الإناث والزواج المبكر والقضايا الإقتصادية وغيرها من القضايا الهامة

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، على أهمية الاستفادة من حملة ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة للتوعية بهذه القضية الهامة بين الأفراد

من جانبه، توجه السفير هان ماورتس بالشكر للدكتورة مايا مرسي على حسن الاستقبال مستعرضاً الجهود التي تقوم بها السفارة الهولندية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتعاون القائم بين السفارة والجهات المعنية في هذا الإطار مؤكداً أن السفارة الهولندية سعيدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في هذا المجال.