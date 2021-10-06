"فرصة لم شمل الأسرة".. فرحة عارمة للمفرج عنهم بمناسبة انتصارات أكتوبر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قدم المفرج عنهم من السجون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره بالعفو عن بقية العقوبة الخاصة بهم بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدين أنهم تعلموا الدرس ولن يعودوا للجريمة مرة أخرى.

وقال السجناء :"لقد منحنا الرئيس السيسي فرصة جديدة لبدء حياة جديدة دون جرائم، و فرصة للم شمل الأسر".

وأضافوا: "بشكر الرئيس السيسي أنه خرجنا والمعاملة في السجون كانت كويسة جدا واتعلمنا صنعة.. كنا المفروض نطلع في 2023 مكناش متوقعين نخرج السنادي".

وقال أحدهم: "كنت داخل السجن من غير ما أكون متعلم واتعملت القراءة والكتابة في السجن".

وأفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3886 من السجناء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

وقام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3886) سجينا.

يأتي ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.