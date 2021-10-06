الداخلية تصدر بيانًا بشأن استشهاد ضابطين في أحداث شارع دمنهور بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن استشهاد ضابطين شرطة في مواجهة مسلحة ضد متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية في الإسماعيلية.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: "أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وأثناء قيام مأمورية لاستهداف وضبط أفراد تشكيل عصابى شديدة الخطورة لارتكابهم عدة وقائع سرقات بالإكراه بالأسلحة النارية".

وأوضحت: "عقب تحديدهم واستهدافهم بمنطقة البلابسة بمحافظة الإسماعيلية، بادر أفراد التشكيل العصابى بإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة، ما أسفر عن استشهاد ضابطين ومقتل أحد أفراد التشكيل وضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 أسلحة آلية وبندقية خرطوش".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.