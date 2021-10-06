8 وصفات تجميلية من الأفضل ألا تفكري في تجريبها على بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تزخر مواقع الإنترنت بالكثير من النصائح المتعلقة بالجمال، لكن في بعض الأحيان، قد يكون ضرر هذه النصائح أكثر من نفعها، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.

قد يتحول قناع الكركم الذي وضعتيه على بشرتك إلى كابوس حقيقي، لأن بشرتك لا تحب التجارب وتحتاج إلى عناية مناسبة.

في التقرير بعض نصائح لتجنب أي ضرر قد يحدث عند اتباع بعض الإجراءات الجمالية، وفق ما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1. الأقنعة المنزلية

يمكن للأقنعة الطبيعية أن تحقق فائدة كبيرة للبشرة، لكن يجب أن تكوني حذرة بشأن المكونات التي تستخدمينها.

قد تسبب بعض المكونات تصبغ البشرة، كما يفعل الجزر أو الكركم، إذ حدث هذا الموقف لإحدى البلوحرز فأصبح لون بشرتها أصفر بعد أن قامت بتجربة مماثلة.

2. استخدام زيت جوز الهند على وجهك

يقول الخبراء إن زيت جوز الهند من المواد المُغلقة للمسام. وبالتالي، ستعمل على انسداد مسام البشرة، ما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء. ينطبق الأمر ذاته على بشرة الجسم. إذا كنت تريدين الاهتمام ببشرتك، يفضل استخدام الكريمات المصنوعة لذلك خصيصاً.

3. استخدام الليمون لتفتيح بشرتك

تتراوح درجة حموضة الليمون بين 2-3 درجات، ويمكن أن يسبب تلفاً للحاجز الواقي للبشرة. على سبيل المقارنة، تتراوح درجة حموضة بشرتنا بين 4-5 درجات. ورغم قدرة الليمون على تفتيح الوجه قليلاً، إلا أنه قد يؤدي إلى تهيج البشرة وظهور البثور عليها عند تعرضها لأشعة الشمس.

4. استخدام خل التفاح لإخفاء رائحة الجسم

قد تجدين على شبكة الانترنت بعض النصائح لاستخدام خل التفاح لإخفاء رائحة الجسم. لكن لا يُنصح بفعل ذلك، لأنه يسبب الحروق لاحتوائه على أحماض قوية. وقد تتعرض البشرة للتهيج بعد وضع الخل، خاصة إذا لم يكن مخففاً.

5. تقشير البشرة باستخدام صودا الخبز والقهوة

يمكنك استخدام صودا الخبز كمقشر للجلد ولإزالة خلايا الجلد الميتة والبكتيريا. ولكن من ناحية أخرى، قد تتعرض بشرتك للجفاف وفقدان الرطوبة. كذلك يؤدي فقدان حاجز الرطوبة إلى نمو أنواع غريبة من البكتيريا على البشرة.

6. وضع معجون الأسنان لتقليص حجم البثور

يُفضل تجنب وضع معجون الأسنان على البثور لتجفيفها. فعلى العكس من ذلك، قد يسبب المعجون الحروق للبشرة ويؤدي إلى تهيجها، خاصة إذا وُضع على الوجه. كذلك قد تصابين بطفح جلدي يُعرف بالتهاب الجلد التماسي.

7. استخدام البخار لتلطيف البشرة

يمكن أن تؤدي المبالغة في تعريض البشرة للبخار إلى تهيجها وجفافها. تجنبي تكرار جلسات البخار في فترات متقاربة، وتحكمي بدرجة حرارة البخار. يمكن للحرارة أن تكسر الكولاجين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة.

8. وضع كريم الجسم على

صُنعت كريمات الجسم لبشرة الجسم فقط، وقد تؤدي إلى جفاف بشرة الوجه الحساسة أو تهيجها. وذلك لأن بشرة الجسم أكثر سمكاً ويمكنها تحمل الروائح القوية والمكونات الأرخص ثمناً أو الأقل جودة.