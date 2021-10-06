شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح حدائق القاهرة مجانا الخميس والجمعة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى 48 لنصر أكتوبر، وإعلان وزارة الصحة ضخ 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا المصرى بــ1100 مركز بالجمهورية، وفتح جميع حدائق القاهرة مجانا الخميس والجمعة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، وطرح قطع أراض فى 12 مدينة جديدة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

خلال الندوة التثقيفية.. الرئيس السيسى يثنى على نضال أهالى سيناء فى مواجهة الاحتلال: "بنحاول نرد جميلكم".. واللواء سمير فرج للرئيس: فخور إنى كنت معاك.. والسيسي: "عمر العين ما ترتفع عن الحاجب"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 34 والتي تقيمها القوات المسلحة في إطار الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد.

أبطال أكتوبر يتحدثون خلال الندوة التثقيفية الـ 34.. اللواء سمير فرج: أغلى نصر حققه جيشنا بالعصر الحديث.. مفيد شهاب: وفد إسرائيل قال "لم نتوقع قدرتكم".. نجل جمال الغيطانى: والدى كان دايما يقول احنا دمنا كاكى

استعرض اللواء سمير فرج أحد أبطال أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، المراحل التاريخية التي مرت بمصر حتى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن نصر أكتوبر أغلى ذكرى ونصر حققه الجيش المصري في العصر الحديث، ورغم الذكريات الأليمة في هزيمة 67 بعد توجيه ضربة جوية من 200 طائرة لطائرات العدو اندفعت القوات البرية إلى سيناء للوصول إلى قناة السويس.

فتح جميع حدائق القاهرة مجانا الخميس والجمعة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

الصحة: ضخ 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا المصرى بــ1100 مركز بالجمهورية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا المصرى وسيتم ضخ 7 ملايين منها في 1100 مركز بالجمهورية خلال أيام.

"تعاونيات البناء والإسكان" تطرح قطع أراض فى 12 مدينة جديدة

أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فتح باب التقدم لحجز قطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة في عدد من المدن الجديدة.

وزارة النقل تعلن تثبيت أول قطار على مسار مونوريل العاصمة الإدارية.. صور

أعلنت وزارة النقل تثبيت أول قطار مونوريل على مسار مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) أمام فندق الماسة عند محطة مدينة الفنون داخل العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكدت الوزارة أن هذا المشروع يعتبر إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة.

الرئيس السيسى يصدق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 146 لسنة 2021، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

الحكومة تنفى تقسيم أيام حضور الطلاب بالعام الدراسى الجديد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

النائب العام يأمر بالتحقيق فى استشهاد ضابطى شرطة بالإسماعيلية

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بالتحقيق فى استشهاد ضابطى شرطة فى الإسماعيلية، حيث كانت قد تلقت «النيابة العامة» صباحَ اليومِ الأربعاءِ الموافق السادس من شهر أكتوبر الجارى إخطارًا باستشهادِ ضابطى شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ –سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من «النيابة العامة» بضبطه- ووفاته خلالها، فأمر «المستشار النائب العام» بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

"الإفتاء": الأحاديث الواردة فى فضل الجيش المصرى صحيحة.. ولا عبرة بمن يطعن فيها

بمناسبة الذكرى الـ 48 على انتصار حرب أكتوبر المجيدة، نشرت دار الافتاء فتوى حول صحة أحاديث نبوية وردت فى فضل الجيش المصرى.

الصحة العالمية: متغير دلتا يظهر فى 7 دول جديدة.. وينخفض بنسبة 43% داخل أفريقيا

أفادت منظمة الصحة العالمي في تقرير لها بأنه تم الإبلاغ عن متغير دلتا في سبعة بلدان جديدة ليصل المتغير الجديد إلى 192 دولة ووجد التقرير أنه تم الإبلاغ عن حالات متغير ألفا في 195 دولة أو إقليم أو منطقة (تمت إضافة دولتين جديدتين منذ الأسبوع الماضي) ، بينما أبلغت 145 دولة (3 دول جديدة منذ الأسبوع الماضي) عن حالات لمتغير بيتا ؛ وأبلغت 99 دولة عن حالات من متغير جاما (4 دول جديدة منذ الأسبوع الماضي).

جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2021 تمنح للعالمين بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان

أعلن الحساب الرسمى لجوائز نوبل، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، حصول العالمين، بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان، على جائزة نوبل للكيمياء عن بحث تطوير التحفيز العضوى غير المتماثل.

السعودية تسمح لـ4 فئات بالسفر مباشرة لأراضيها وتطعيمهم خلال مدة الحجر

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، إن وزارة الداخلية السعودية بدأت السماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التى يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسى، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

أجواء خريفية وطقس مائل للحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد.

مؤتمر صحفي لكيروش غدًا قبل مباراة ليبيا

يعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمر صحفي في تمام الساعة الـ5:40 مساء غدًا الخميس للحديث عن مباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

الاهلى يعلن غياب أفشة عن مباراة الحرس الوطني فى النيجر بسبب حفل زفافه

يغيب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الحرس الوطني التي تقام في النيجر يوم 16أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل.

الزمالك فى تحدٍ تاريخى أمام برشلونة فى مونديال أندية اليد.. الأبيض يطمح فى الوصول للمربع الذهبى.. جلسات نفسية من الأحمر للاعبين.. وطموح إسعاد الجماهير فى ليلة نصر أكتوبر هدف الكوماندوز.. وتعليمات خاصة لكاتونجا

تحدى تاريخى يدخله فريق كرة اليد بنادى الزمالك عندما يواجه فريق برشلونة الإسبانى فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء فى إطار دور ربع نهائى كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية، وسط رغبة قوية فى تحقيق نصر يسطر بحروف منذ ذهب فى تاريخ القلعة البيضاء.