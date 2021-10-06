شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق فى استشهاد ضابطى شرطة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بالتحقيق فى استشهاد ضابطى شرطة فى الإسماعيلية، حيث كانت قد تلقت «النيابة العامة» صباحَ اليومِ الأربعاءِ الموافق السادس من شهر أكتوبر الجارى إخطارًا باستشهادِ ضابطى شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ –سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من «النيابة العامة» بضبطه- ووفاته خلالها، فأمر «المستشار النائب العام» بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

كانت تحريات الشرطة قد توصلت لِاتِّجار المتهم المتوفَّى واثنين آخريْن فى الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت «النيابة العامة» بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّى المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية.

وقد شكَّلت «النيابة العامة» فريقًا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفى صحبته «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة هذه الواقعة تشُدُّ «النيابة العامة» على أيدى رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات فى سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها؛ تحقيقًا للأمن فى كافَّة أنحاء الوطن، لا سِيَّما فى مثل هذا اليوم الذى طالما كان رمزًا فى تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاءً لسيادة الدولة المصرية على أراضيها، فى سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التى لا تنضب بين الماضى والحاضر والمستقبل.