شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: استشهاد ضابطين ومقتل متهم خلال ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وأثناء قيام مأمورية لاستهداف وضبط أفراد تشكيل عصابى شديدة الخطورة لارتكابهم عدة وقائع سرقات بالإكراه بالأسلحة النارية.

وعقب تحديدهم واستهدافهم بمنطقة البلابسة بمحافظة الإسماعيلية، بادر أفراد التشكيل العصابى بإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة، ما أسفر عن استشهاد (2) من الضباط، ومقتل أحد أفراد التشكيل وضبط الباقين وعددهم (3) وبحوزتهم (3 أسلحة آلية وبندقية خرطوش) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.