شكرا لقرائتكم خبر عن روح أكتوبر تنعش جسد مصر.. رسائل رئاسية تستلهم قيم العمل والنصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت القوات المسلحة اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وخلال الاحتفالية ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة حملت بعض الرسائل الهامة، نستعرض أبرزها خلال النقاط التالية...

- نسعى دائما للتعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية

- قضية الوعى مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الوطنى

- سيظل التلاحم والوعى الشعبى الحصن الحقيقى لصون الدولة المصرية

- الحروب التقليدية تحولت إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها

- تحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار العبور

- مصر التى حاربت واستردت أرضها هى مصر نفسها التى تسعى لتحقيق السلام

- على مدار 7 سنوات سلكنا طريقا شاقا لبناء وطننا وصولا إلى الجمهورية الجديدة

- جهود البناء والتنمية طالت جميع مناحى الحياة بلا استثناء من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان

- حياة كريمة مشروع وطنى غير مسبوق لتحسين معيشة أكثر من نصف مواطنى مصر

- ستبقى بطولات وتضحيات أبطال أكتوبر خالدة ونموذجا ملهما فى العمل بجد لإعلاء شأن الوطن

- احتفالنا بنصر أكتوبر المجيد مناسبة عزيزة للفخر والاعتزاز الوطنى

- ذكرى أكتوبر تجسد العزيمة المصرية التى تقهر الصعاب

- مصر تمضى فى تغيير واقعها على نحو يليق بتاريخها وعظمة شعبها

- الشعب المصرى أثبت وعيه العميق وأن انتماءه وإخلاصه لوطنه بلا حدود

- ستبقى حرب أكتوبر نقطة تحول فى تاريخنا ورمزا لشموخ مصر

- تحية تقدير لكل رجال وقادة ورموز العسكرية المصرية

- تحية لشهداء أبرار قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته

- القوات المسلحة ترد الفضل للشعب بأعمال غير مسبوقة فى كل ربوع الوطن

- عاوز أقول للمصريين أنتم قدمتم للجيش كتير

- أفتكر كلمة المشير طنطاوى وأنا صغير: الشعب ده وقف فى طابور علشان سلع غذائية لأجلنا فى الجيش

- بقول للمصريين اللى انتوا عملتوه مع الجيش جه الدور إن جيشكم يرده دلوقتى بعمل غير مسبوق

- ما تحقق فى الـ7 سنوات الماضية شاركت فيه كل المؤسسات حتى الجيش

- اوعوا حد أو أى كلام يفرق بين المصريين وكل الجيش والشرطة دايما على قلب رجل واحد

- مصر قدرت تعبر حاجز اليأس وعدم الثقة والقدرة خلال حرب أكتوبر

- عملية تطوير الدول فيها حركة مستمرة لا تتوقف أبدا ولو توقفت يبقى فيه مشكلة.. وإن شاء الله هذا التوقف لا يكون موجودا فى مصر

- أتمنى من حكام المنطقة تجاوز أدبيات مستقرة مثلما فعل الرئيس السادات