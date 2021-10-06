شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاء مؤجل".. وثائقى لليوم السابع عن بطلين بحرب أكتوبر لم يلتقيا منذ 52 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاع " تلفزيون الخليج 365" الفيلم الوثائقى " لقاء مؤجل"، وهو اللقاء الذى نجح الخليج 365 خلاله فى جمع بطلين من أبطال حرب أكتوبر، حيث لم يلتقيا البطلين نبيل أبو النجا وأسامة المندوه منذ 52 عاما تقريبا، منذ تخرجهما من الكلية الحربية في الدفعة 51، وتفرقت بهما السبل فالتحق الأول بسلاح الصاعقة، وانضم المندوه لسلاح الاستطلاع.

اللقاء كان مقررا له أن يحدث منذ 52 عاما تقريبا، حينما كان الصديقان، أسامة المندوه ونبيل أبوالنجا، فى الدفعة 51 بالكلية الحربية، وكان مقدرا لهما أن يتزاملا طوال تلك العقود، لكنهما تقابلا مرة وحيدة بعد تخرجهما عام 1969 تقريبا فى مدرسة أنشاص، وهى أحد معسكرات التدريب التابعة للقوات المسلحة المصرية، التى كانت تجهز أبناءها وتعدهم فى حرب الاستنزاف، وصولا لحرب أكتوبر 1973، والتحق كل منهما بسلاح مختلف، وكان كلا الرفيقين مميزين فى مجاله، سواء الصاعقة أو الاستطلاع، ويعملان خلف خطوط العدو، كان الضابطان فى القوات المسلحة المصرية نبيل أبوالنجا وأسامة المندوه من الأبطال المميزين للغاية، فكلاهما له بطولات خاصة.

ورغم أن الأقدار لم ترتب لهما لقاء طوال 52 عاما، إلا أننا قررنا فى «الخليج 365» تنسيق ذلك اللقاء، لعله يحمل تفاصيل تفيد الأجيال، ورسائل يمكن الاستفادة منها والاسترشاد للأجيال القادمة، واعتمدنا على تسجيل تلك اللحظات على تليفزيون «الخليج 365»، فقررنا ومجموعة العمل أن نضع ذلك فى منتج وثائقى بعنوان «لقاء مؤجل» يعتمد فى مضمونه على لقاء البطلين بعد 52 عاما تقريبا.

الفيلم فكرة ورؤية الزميل زكى القاضي، رئيس القسم العسكرى باليوم السابع، وتصوير الزميلين محمود فخرى وحسام عاطف، ومونتاج إسلام فرغلى، ومدير إنتاج سناء حسين.