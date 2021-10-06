طرح حلوى المولد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية ضمن فارق نقاط الخبز

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية قد بدأت بطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وعددها 15 منفذا بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012