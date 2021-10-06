شكرا لقرائتكم خبر عن فتح جميع حدائق القاهرة مجانا الخميس والجمعة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتحتفل مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا، بقضى بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.