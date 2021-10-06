شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية مؤقتة بشارع خاتم المرسلين فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية مؤقتة بالتزامن مع الاستعداد لبدء مسيرة شبابية بمشاركة محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، ضمن فعاليات اليوم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأغلقت إدارة مرور الجيزة شارع خاتم المرسلين فى الجزء المواجه لكنيسة العذراء حتى نادى الشرقية للدخان، وذلك بشكل مؤقت حتى انتهاء المسيرة التى تبدأ بعد قليل.

ونظمت محافظة الجيزة احتفالية كبرى بمناسبة الذكري 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشباب في فعاليات تحية العلم والسلام الجمهوري بديوان عام المحافظة بهدف تنمية ورفع روح الولاء والانتماء للوطن.

كما قام محافظ الجيزة بمشاركة الشباب فى توزيع الأعلام والورود علي المواطنين بالشوارع وتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة.

واطلقت محافظ الجيزة مبادرة إزرع شجرة من مركز شباب السلام بحضور أسر الشهداء بهدف زرع شجرة مثمرة داخل مراكز الشباب تعظيمآ لروح الشهداء وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

وتضمن البرنامج الإحتفالي الذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إنطلاق مسيرة شبابية بداية من شارع خاتم المرسلين بتقاطعه مع ترعة الزمر وحتي الشركة الشرقية للدخان وتوزيع الأعلام وباقات الورد علي المواطنين بالميادين والشوارع بمشاركه 200 شاب وفتاه لتنمية القدرات البدنية وإعلاء قيمه الرياضة في المجتمع.

كما ستنظم محافظة الجيزة مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجيزة في نسخته الثالثة بمركز شباب السلام ويتخلل الحفل فقرات فنية وتكريم أسر الشهداء وتكريم الفائزين في المهرجان.