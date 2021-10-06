شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تعلن تشكيل أول فريق كرة يد للمشاركة فى بطولات الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الرياضى، عن إنشاء فريق عمومى رجال للمشاركة ببطولات الاتحاد المصرى لكرة اليد بداية من هذا الموسم 2022/2022.

من جانبه قال المستشار الدكتور محمد فتحى عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة النادى، إن هذا القرار يعتبر إنجازا لمجلس الإدارة للمنافسة الرياضية التي نمهد لها منذ فترة كبيرة حتى تحقق الحلم.

وأضاف أنه تم تكوين عناصر الفريق من اللعيبة المميزين من بعض فرق الدورى الممتاز أ من أندية الترسانة والجيش والجزيرة والشرطة والجيزة فى فترة وجيزة.

وكشف فتحى أن الجهاز الفني للفريق يتكون من "كابتن سمير الببلاوى رئيس جهاز، كابتن عصام عبد الجليل مدير فنى للفريق، و3 إداريين".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى مستشار هيئة قضايا الدولة الرياضى يضم "المستشار صفى الدين نائب رئيس النادى، والمستشار الدكتور محمد فتحى عبد الرحمن، والمستشار أحمد ضياء أمين الصندوق، والمستشار أحمد إسماعيل، والمستشار محمد عبد اللطيف، والمستشار أحمد الجارحى، والمستشار أحمد الكردى".