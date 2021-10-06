"الإسكندرية للكهرباء": 1489 ميجاوات الحمل الأقصى خلال عام.. و201,2 مليون جنيه سرقة تيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية المغذية لكل المناطق التابعة للشركة خلال العام المالي 2020/2021 بلغ 1489 ميجاوات.

وأوضح فودة، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن الشركة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين جودة التغذية الكهربائية؛ بهدف تقديم خدمة متميزة للمشتركين عن طريق رفع كفاءة الشبكة والعمل على استمرارية التيار الكهربي وتحسين الجهود وخفض زمن الانقطاعات باستثمارات بلغت 388 مليون جنيه و395 ألف جنيه.

وأشار رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إلى أنه تم تنفيذ 47 مغذيًا جديدًا لتدعيم موزعات جهد 11 ك.ف، وإحلال وتجديد 2 موزع, وتنفيذ إحلال للمحولات لتناسب زيادة الأحمال لـ99 محولًا, وتم تغيير مقاطع الموصلات والكابلات لكي تتناسب مع الأحمال؛ حيث تم إحلال كابلات وموصلات الجهد المتوسط بطول (93,679 كم), وكابلات وموصلات الجهد المنخفض بطول (138,646 كم).

وأكد فودة أنه تم التوسع في تركيب محولات جديدة لمواجهة التوسع العمراني بـ37 محولًا, وكذلك التوسع في مد كابلات الجهد المتوسط بطول 52,459 كم, والتوسع بمد كابلات وموصلات الجهد المنخفض بطول 106,2 كم، وعمل حركة تدوير بالشبكة لتحسين الجهد لـ117 محولًا، بالإضافة إلى تركيب مكثفات على الجهد المنخفض بـ15 وحدة، بإجمالي قدرة 4,58 م.فار.

وأشار رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إلى أنه يتم الدفع بفرق "ورادي" مدعومة بالمعدات والمهمات اللازمة إلى أماكن الأعطال لسرعة إعادة التيار وخفض زمن الانقطاع عن المشتركين، ويجري العمل على تطوير مراكز التحكم الآلي شرق ووسط وغرب وتنفيذ المشـروع التجريبي للعدادات الذكية.

وأعلن فودة أنه للحد من الفقد اتخذت الشركة عددًا من الخطوات؛ من بينها التوسع في تفعيل دور لجان الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بالشركة؛ حيث أسفرت عن ضبط 124080 حالة مخالفة بقيمة 201,2 مليون جنيه.