ضبط رئيس مجمع استهلاكي بالقاهرة استولى على أموال بضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، رئيس إحدى المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة؛ قام ببيع بضائع من عهدته واختلاس قيمتها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولي إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية) بقيام (رئيس إحدى المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة، مقيم بمحافظة الجيزة) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المنوط به استلام البضائع التي يتم توريدها للمجمع رئاسته وذلك لبيعها للمواطنين، وتوريد قيمتها لخزينة الشركة محل عمله، إلا أنه قام ببيع بضائع من عهدته واختلاس قيمتها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.