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ضبط شخصين بحوزتهما 51 طن دقيق بلدي مدعم في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ونجله) والمسئولين عن مخبزين بلدي كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لإدارتهما المخبزين "بدون ترخيص" وقيامهما بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد الإتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المخبزين المشار إليهما على أكثر من 51 طن دقيق بلدي مدعم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بإدارتهما المخبزين المشار إليهما بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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